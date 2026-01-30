Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Split Fiction

Josef Fares har møtt Sydney Sweeney om filmen Split Fiction

Et manus er skrevet, og Fares har sett det første utkastet.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

En av de mange live-action-filmatiseringene Hollywood jobber med for tiden, er en Split Fiction -film. Hazelights co-op-sensasjon hadde knapt kommet ut før en film ble annonsert, med Sydney Sweeney i hovedrollen.

I en samtale med Moviezine delte Hazelight-sjef Josef Fares en oppdatering om Split Fiction -tilpasningen, og sa at han hadde sett et manus veldig nylig. "Jeg fikk den første versjonen av manuset i dag, men du vet, det er så mye snakk i Hollywood. Jeg pleier å si det slik: 'Jeg tror det når jeg ser det'," sa han (transkripsjon via Dexerto.)

Fares sa at han også hadde hatt et møte med Sweeney, og hun "virker superchill." Det virker som om ting har beveget seg ganske raskt fra der vi var i fjor. Da vi snakket med Fares i intervjuet nedenfor, virket det som om arbeidet hadde stagnert litt med Split Fiction filmen. Vi får håpe at vi alle kan tro det når vi ser den ganske snart.

HQ

Relaterte tekster

1
Split FictionScore

Split Fiction
ANMELDELSE. Skrevet av Ketil Skotte

Hazelights vinnende samarbeidsformel finner sitt ultimate uttrykk med årets mest underholdende spill.



Loading next content