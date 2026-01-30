Josef Fares har møtt Sydney Sweeney om filmen Split Fiction

HQ

En av de mange live-action-filmatiseringene Hollywood jobber med for tiden, er en Split Fiction -film. Hazelights co-op-sensasjon hadde knapt kommet ut før en film ble annonsert, med Sydney Sweeney i hovedrollen.

I en samtale med Moviezine delte Hazelight-sjef Josef Fares en oppdatering om Split Fiction -tilpasningen, og sa at han hadde sett et manus veldig nylig. "Jeg fikk den første versjonen av manuset i dag, men du vet, det er så mye snakk i Hollywood. Jeg pleier å si det slik: 'Jeg tror det når jeg ser det'," sa han (transkripsjon via Dexerto.)

Fares sa at han også hadde hatt et møte med Sweeney, og hun "virker superchill." Det virker som om ting har beveget seg ganske raskt fra der vi var i fjor. Da vi snakket med Fares i intervjuet nedenfor, virket det som om arbeidet hadde stagnert litt med Split Fiction filmen. Vi får håpe at vi alle kan tro det når vi ser den ganske snart.