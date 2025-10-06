Josef Fares om Split Fiction film: "Hvis Hollywood hører på dette, så få ting til å skje"

HQ

Etter den enorme suksessen med de siste kooperative titlene deres, både i et kritisk og kommersielt lys, har utvikleren Hazelight vært målet for Hollywood. Det Josef Fares-ledede studioet har fått både It Takes Two og Split Fiction kjøpt opp med den hensikt å tilpasse dem til film og TV. Sistnevnte ble imidlertid nylig kjøpt opp, mens førstnevnte ble planlagt filmatisert for en stund siden, og fortsatt har det ikke kommet noe av substans.

Under den nylige San Diego Comic Con Malaga fanget vi opp med Fares for et intervju, hvor vi diskuterte Split Fiction -filmen som har Sydney Sweeney knyttet til den. Vi spurte den ikoniske utvikleren om hva som skjer med dette prosjektet, og han avslørte at han heller ikke har noen anelse.

"Nei, nei. Vi fokuserer utelukkende på spillene. Men her er greia. Det er mye tull i Hollywood. Hvem vet om det kommer til å skje eller ikke. Det er mye snakk. Kom igjen, la oss være seriøse. Hvor mange spill har de kjøpt og bla, bla, bla. Hvis det skjer, så skjer det. Jeg bryr meg egentlig ikke. Jeg fokuserer bare på spilling. Det hadde vært gøy hvis det skjedde, men det er definitivt ikke noe som er planlagt. Men ja, hvis Hollywood hører på dette, så få ting til å skje. Det er det jeg bryr meg om. Hvis det ikke gjør det..."

Vi spurte også Fares - kjent for sitt berømte stikk til Oscars på The Game Awards for noen år siden - om hva som ville skje hvis filmen ble en realitet og ble en kritikerhit. Det fortalte han oss: "Herregud. Da kommer det definitivt til å bli en jævla Oscar."

Du kan se hele intervjuet med den alltid underholdende Fares nedenfor for mer om hva studioet har planlagt fremover.