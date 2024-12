"Julen er vår dag": NBA- og NFL-profiler kritiserer NFLs julekamper

HQ

National Football League (NFL), USAs største fotball-liga, har som mål å erobre julen også. Selv om de av og til har lagt kamper til 1. juledag hvis den har falt på deres vanlige ukedager, har de siden 2020 bevisst lagt kamper til 1. juledag for å dra nytte av familiesammenkomster foran TV-en hjemme.

Dette har vært kontroversielt av flere grunner. Spesielt fra basketballfans, fordi 1. juledag tradisjonelt har vært en NBA-dag, med kamper 25. desember hvert år siden den andre sesongen i 1947.

I tillegg til å se hvordan TV-seertallene synker, må NBA nå konkurrere mot NFL på en så spesiell dag, der den amerikanske fotball-ligaen er vertskap for musikalske innslag på Super-Bowl-nivå, som Mariah Carey og Beyoncé, til et rapportert gjennomsnittlig publikum på 24 millioner mennesker per kamp.

"Jeg elsker NFL, men julen er vår dag", sa LeBron James etter Lakers' 115-113-seier over Golden State Warriors 25. desember.

"Det viser bare at alt handler om penger", sier en NFL-legende

Men å arrangere NFL-kamper i julen har også blitt kritisert av personer i NFL-verdenen. Ben Roethlisberger, quarterback som spilte for Pittsburgh Steelers fra 2004 til 2021, og vant to Super Bowls, kritiserte NFL på sin podcast.

"Det er en skam at ligaen gjør dette. Det viser bare at alt handler om penger, og dette er en måte de kan tjene mer penger og finne ut av dette på, fordi det ikke er rettferdig for spillerne (...) Du får gutta til å spille det mest voldelige spillet i verden, uten tvil, tre kamper på elleve dager".

"Jeg mener, det er ikke tid for kroppen din til å bli frisk og hvile", sa Roethlisberger, og la til at han synes synd på spillerne. "I julen vil du også være hjemme med familien din. Det er tøft".

"Og jeg vet at jeg kommer til å se på, folk kommer til å se på, så de får det de vil ha". Faktisk har NFL tjent angivelig 150 millioner dollar for de to NFL-kampene 1. juledag som strømmes over hele verden på Netflix (når gjennomsnittsprisen per kamp betalt av ESPN er 26 millioner dollar).