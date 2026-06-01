Kanye West og Travis Scotts konserter har blitt forbudt av italienske myndigheter

Det er få store musikere som har blitt så kontroversielle som Kanye West i moderne tid, da den amerikanske rapperen gikk fra å være en lovprist hiphop-legende til å bli en polariserende kjendis med ganske usmakelige holdninger og rasistiske og bekymringsfulle offentlige utbrudd. Situasjonen har endret Wests anseelse rundt om i verden, og rapperen fikk nylig innreiseforbud til Storbritannia, noe som førte til at en konsert ble avlyst på grunn av situasjonen, mens Australia også inndro rapperens innreisevisum etter at han hadde laget en svært kontroversiell sang.

Nå ser det ut til at Italia må ta noen store valg rundt Wests planlagte tur til landet, ettersom BBC News rapporterer at italienske myndigheter har bestemt seg for å forby Wests planlagte konserter i juli, på grunn av sikkerhetsproblemer, problemer med den offentlige orden og en forespørsel fra det lokale jødiske samfunnet.

Denne avgjørelsen omfatter også Travis Scotts konserter, ettersom italienske myndigheter tydeligvis ikke ønsker en gjentakelse av situasjonen som oppstod i 2021, da 10 mennesker døde på Scotts Astroworld-festival etter at panikk brøt ut under hans hovedopptreden.

Konsertene var ventet å finne sted mellom 17. og 18. juli, alle på RFC Arena i Reggio Emilia.