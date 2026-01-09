Karmine Corp knytter Game Changers-listen ved å forlenge laget til 2026-sesongen

HQ

2025 Game Changers Championship var en å glemme for EMEA-regionen, ettersom divisjonens beste håp alle flommet ganske raskt og aldri gikk dypt nok inn i turneringen. Dette til tross for at de sendte en haug med lovende talenter, inkludert et lag som viste seg å være det man skulle slå i de to første etappene av EMEA-sesongen.

Vi snakker selvfølgelig om Karmine Corp GC. Laget vant både Stage 1 og Stage 2 av EMEA-divisjonen i 2025, men slet deretter med å videreføre suksessen i siste halvdel av sesongen, og plasserte seg på fjerdeplass i Stage 3 og klarte deretter ikke å nå semifinalen på Game Changers Championship. Selv om disse resultatene etterlater mye å være ønsket når det gjelder, har organisasjonen tillit til dette laget og har bestemt seg for å låse dem fast i ett år til.

Anastasiya "Glance" Anisimova, Azra "Alkyia" Erin, Anastasia "anesilia" Ivanova, Safia "safiaa" Leghzal og spillets leder Şura "Jiex" Yıldırım er alle tilbake i 2026-kampanjen, igjen under ledelse av Dzmitry "SmartSeven" Smartselau.

De faste datoene for 2026-sesongen av Game Changers har ennå ikke blitt bekreftet, da alt vi vet er at Championship kommer tilbake i november. Ingen datoer for de regionale turneringene er delt ennå.