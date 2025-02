Kathleen Kennedy kunngjør at hun ikke går av med pensjon

HQ

Den siste uken har vi sett mange spekulasjoner om Kathleen Kennedys fremtid i Lucasfilm. Først kom rapporten om at hun ville være ute innen utgangen av 2025. Deretter kom The Hollywood Reporter med sin liste over mulige erstattere for Kennedy.

I en samtale med Deadline avslørte Kennedy imidlertid at hun ikke skal noe sted med det første. "Jeg pensjonerer meg ikke. Jeg vil aldri pensjonere meg fra filmer. Jeg kommer til å dø mens jeg lager film," sa Kennedy. "Det er det første som er viktig å si. Jeg skal ikke pensjonere meg."

Kennedy tenker imidlertid fortsatt på fremtiden, og innrømmer at hun har snakket om arvefølgen. "Vi har en fantastisk gjeng med folk her, og vi har alle intensjoner om å komme med en kunngjøring om noen måneder eller et år. Vi er i full gang med å finne ut hva det kommer til å bli, og jeg fortsetter," sa hun. "Jeg produserer Mandalorian-filmen akkurat nå, og jeg produserer også Shawn Levys film, som kommer etter den. Så jeg fortsetter å være hos Lucasfilm ... Så alt dette er i gang, og vi har all rett til å komme med den kunngjøringen når vi ønsker å gjøre det."

Kennedy står altså fast på at hun ikke skal noe sted i mellomtiden, men det som er interessant er at hun er fast bestemt på at hun vil dø som filmskaper, men ikke nødvendigvis refererer strengt til Star Wars-filmene. Kanskje hun på et eller annet tidspunkt vil gå videre fra en galakse langt, langt borte, og la noen andre ta roret i Lucasfilm, slik at hun kan fokusere på andre prosjekter.