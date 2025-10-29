Kathryn Bigelow sprenger Netflix med A House of Dynamite

HQ

Kathryn Bigelow er tilbake med brask og bram, og med sin nyeste thriller - A House of Dynamite - topper hun nå hitlistene med mer enn 22 millioner visninger på bare tre dager. En svært imponerende første helg som raskt gjorde den til en av årets heteste Netflix-produksjoner.

Og bare i tilfelle du har gått glipp av den. Filmen handler om en ICBM-avfyring mot USA, der det antatt "uovervinnelige" forsvaret viser seg å være langt mer sårbart enn forventet. I det påfølgende kaoset blir vi vitne til hvordan alle, fra presidenten (spilt av Idris Elba) til det panikkslagne Hvite hus og nødsentralene, gjør sitt beste for å håndtere situasjonen.

Spesielt sluttscenen har blitt noe av et hett tema, og A House of Dynamite fikk til og med Pentagon til å reagere - spoiler, de likte ikke filmen spesielt godt. Men Bigelow selv er glad for situasjonen, og sier til pressen at det er denne typen diskusjon hun håpet at filmen ville utløse.

