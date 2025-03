Katie Taylor og Amanda Serrano vender tilbake til ringen i Netflix' neste storsatsing på boksing

HQ

Katie Taylor og Amanda Serrano skal føre rivaliseringen sin videre til en tredje kamp. Etter den rungende suksessen med deres forrige kamp i november 2024, som ble fulgt av 74 millioner seere globalt, og som ifølge Netflix var det mest sette profesjonelle sportsbegivenheten for kvinner i USA, vil en tredje kamp finne sted 11. juli i Madison Square Garden i New York. Og nok en gang vil Netflix strømme den over hele verden.

Denne gangen vil Taylor vs. Serrano 3 ikke bli henvist til å være en co-main event, slik det var tilfellet med den andre kampen, som ble sendt rett før den kontroversielle Mike Tyson vs. Jake Paul. Det blir et profesjonelt boksekort kun for kvinner, noe som er første gang det skjer på den symbolske arenaen i New York.

Taylor, irsk, 38 år, forbedret sin statistikk til 24-1 i november i fjor og forsvarte sin ubestridte tittel i superlettvekt mot Serrano (Puerto Rico, 36 år gammel, 47-3). Kampen var Taylors andre seier over Serrano, etter enstemmig avgjørelse, 95-94.

Amanda Serrano, skuffet over at "Taylor ikke holdt ord"

"Jeg har 2 og 0 mot Amanda, men det er åpenbart en veldig spesiell rivalisering som leverer hver gang vi går i ringen, så jeg synes det bare er riktig at vi har trilogien. Atmosfæren under den første kampen var fantastisk, og jeg er sikker på at det ikke blir noe annerledes denne gangen, sier Taylor (via Deadline).

I mellomtiden sa Serrano at hun oppfyller løftet hun ga fansen om en trilogi, men la til at hun var "skuffet" over Taylor, fordi hun ikke "holdt sitt ord og gjorde trilogien til 12 treminuttersrunder, lik mennene", som Serrano mener de skylder fansen etter en "rekordstor lønningsdag".

"Men ta ikke feil, hver gang vi deler ringen, er det krig, og jeg vet at fredag 11. juli blir den største hittil, fordi jeg endelig får den offisielle seieren jeg fortjener".