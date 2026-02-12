Kazutaka Kodaka vil at "The Hundred Line" skal være et spill som varer i mer enn 10 år, og legger til 400 nye ruter

HQ

Kazutaka Kodaka er en av de mest karismatiske videospillskaperne som finnes i dag. Han er veldig flink til å lage litt mørke historier fulle av død og uventede vendinger, noe som har hjulpet ham med å bygge opp en legion av fans som elsker alle verkene hans.

The Hundred Line, hans hittil mest ambisiøse tittel, som faktisk var to spill med til sammen 100 avslutninger, ønsker å fortsette å vokse. Nylig ba spillets regissør alle fans via sin X-konto om å hjelpe ham med å holde spillet i live i ytterligere 10 år :

"Jeg vil gjøre denne drømmen til virkelighet! Hjelp meg å spre ordet om Hundreds Line! Det er et utrolig spill, og jeg vil at alle skal få spille det!"

Det gjenstår å se om dette spillet vil ende opp med å bli så stort som skaperen ønsker at det skal bli. I mellomtiden kan vi fortsette å glede oss over andre verk han har vært involvert i, som Danganronpa 2x2 og den utrolige limited edition-utgaven, eller vi kan be ham om å lage en oppfølger til Master Detective Archives: Rain Code.

Vil du at The Hundred Line skal fortsette å motta innhold, eller foretrekker du at han lager andre spill?