Kazutaka Kodaka vil at "The Hundred Line" skal være et spill som varer i mer enn 10 år, og legger til 400 nye ruter
De som har spilt spillet vet at hvis skaperen vil, kan han gjøre det og mer til.
Kazutaka Kodaka er en av de mest karismatiske videospillskaperne som finnes i dag. Han er veldig flink til å lage litt mørke historier fulle av død og uventede vendinger, noe som har hjulpet ham med å bygge opp en legion av fans som elsker alle verkene hans.
The Hundred Line, hans hittil mest ambisiøse tittel, som faktisk var to spill med til sammen 100 avslutninger, ønsker å fortsette å vokse. Nylig ba spillets regissør alle fans via sin X-konto om å hjelpe ham med å holde spillet i live i ytterligere 10 år :
"Jeg vil gjøre denne drømmen til virkelighet! Hjelp meg å spre ordet om Hundreds Line! Det er et utrolig spill, og jeg vil at alle skal få spille det!"
Det gjenstår å se om dette spillet vil ende opp med å bli så stort som skaperen ønsker at det skal bli. I mellomtiden kan vi fortsette å glede oss over andre verk han har vært involvert i, som Danganronpa 2x2 og den utrolige limited edition-utgaven, eller vi kan be ham om å lage en oppfølger til Master Detective Archives: Rain Code.
Vil du at The Hundred Line skal fortsette å motta innhold, eller foretrekker du at han lager andre spill?