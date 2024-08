Kellan signerer med NRG Shock

HQ

For rundt en uke siden rapporterte vi om nyheten om at Boston "Infekted" Fine hadde forlatt NRG Shock og blitt kjøpt opp av NTMR, og etterlot laget med et stort hull i sin aktive vaktliste spesielt i tankrollen. Vel, nå vet vi hvem som har blitt signert for å tette det hullet.

Overwatch League Veteranen Kim "Kellan" Min-jae har signert med Shock som sin erstatningstankspiller. Kellan spilte tidligere for New York Excelsior i flere sesonger før han kom tilbake for å konkurrere på Contenders -scenen for forskjellige lag. Med denne Shock -signeringen vil han kjempe i Overwatch Champions Series Nord-Amerika-divisjonen når den kommer tilbake til handling senere i dag.