Kena: Bridge of Spirits bringer magien sin til Xbox i august

HQ

Det kom ikke som en fullstendig overraskelse, ettersom vi så et solid hint om at det var på vei for noen måneder siden, men det er alltid hyggelig å få en offisiell bekreftelse. Ember Lab har kunngjort at Kena: Bridge of Spirits kommer til Xbox Series 15. august.

Kenas eventyr om selvoppdagelse som åndeguide kombinerte en koselig fortelling med et puslespillsystem og et actionplattformspill som PS5-spillere elsket tilbake i 2021, og nå vil det utvide magien til Xbox, med både en digital utgave og en fysisk Premium Edition, som inkluderer en rekke ekstra innhold :



Offisielt digitalt lydspor



Eksklusivt klistremerkeark for detaljhandel



Unik Kena-stav



Gyllent Rot-skinn



Xbox-eksklusive Rot-hatter med pirat-tema



Xbox-versjonen av spillet vil også inkludere Anniversary DLC-oppdateringen som ble lansert i september 2022 og inkluderer Charmstones, Spirit Guide Trials, flere antrekk for Kena og tilgjengelighetsfunksjoner. Den inkluderer også New Game+-modus.