Kena: Bridge of Spirits kommer på Nintendo Switch 2 denne måneden

HQ

Nylig delte utvikleren Ember Lab nyheten om at de ville bringe Kena: Bridge of Spirits til Nintendo Switch 2, og at de ville gjøre det en gang i løpet av våren. Vi hadde ingen fast informasjon om den nøyaktige lanseringsdatoen da denne nyheten ble delt, men den åpne naturen fikk det til å virke som om april eller mai ville være mest sannsynlige kandidater. Dette var tydeligvis langt unna.

Ember Lab har nå avslørt at Kena: Bridge of Spirits vil debutere på Switch 2 så snart som neste uke. 26. mars lanseres spillet på Nintendos hybride etterfølgersystem, og bringer det første eventyret som snart vil bli fulgt av Kena: Scars of Kosmora (selv om oppfølgeren ennå ikke er bekreftet eller planlagt å komme til Switch 2).

For å imøtekomme denne nyheten har det også blitt avslørt at forhåndsbestillinger for Switch 2-utgaven av spillet har åpnet opp, og likeledes har en ny trailer blitt levert, som du kan se nedenfor.

Kommer du til å spille Kena: Bridge of Spirits på Switch 2 neste uke?