Kena: Bridge of Spirits kommer på Nintendo Switch 2 denne måneden

Vi ble tidligere fortalt at det ville være i løpet av våren, men tydeligvis Ember Lab mente tidlig på våren.

Nylig delte utvikleren Ember Lab nyheten om at de ville bringe Kena: Bridge of Spirits til Nintendo Switch 2, og at de ville gjøre det en gang i løpet av våren. Vi hadde ingen fast informasjon om den nøyaktige lanseringsdatoen da denne nyheten ble delt, men den åpne naturen fikk det til å virke som om april eller mai ville være mest sannsynlige kandidater. Dette var tydeligvis langt unna.

Ember Lab har nå avslørt at Kena: Bridge of Spirits vil debutere på Switch 2 så snart som neste uke. 26. mars lanseres spillet på Nintendos hybride etterfølgersystem, og bringer det første eventyret som snart vil bli fulgt av Kena: Scars of Kosmora (selv om oppfølgeren ennå ikke er bekreftet eller planlagt å komme til Switch 2).

For å imøtekomme denne nyheten har det også blitt avslørt at forhåndsbestillinger for Switch 2-utgaven av spillet har åpnet opp, og likeledes har en ny trailer blitt levert, som du kan se nedenfor.

Kommer du til å spille Kena: Bridge of Spirits på Switch 2 neste uke?

Relaterte tekster

0
Kena: Bridge of SpiritsScore

Kena: Bridge of Spirits
ANMELDELSE. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Med en aldeles nydelig grafikk og musikk, fascinerende skapninger og variert gameplay gjør Ember Lab sitt første spill mer enn opp for at du har gjort det meste før.



