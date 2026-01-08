Kenny blir drept (igjen) og Butters bryter virkeligheten i Fortnites South Park-trailer

HQ

Vi visste at South Park Fortnite crossover ville komme så snart i morgen, 9. januar, men nå har Epic Games delt den offisielle traileren for sammenstøtet mellom underholdningstitaner, og det ser ut til å være noe du ikke vil gå glipp av.

Videoen begynner som en vanlig South Park episode med å se Cartman, Kenny, Kyle og Stan spille Fortnite mens Butters venter i lobbyen helt utelatt. Kenny blir naturligvis drept, men gjengen ser ut til å ha det kjempegøy, bortsett fra Butters, da... Neste dag, på skolebussen, dukker Butters opp utkledd som Professor Chaos og med det mektige Stick of Truth, bruker det berømte våpenet til å gjøre virkeligheten til sin egen og ønsker at gjengen skal spille Fortnite med ham, en handling som bringer de to verdenene sammen i en kaotisk vending.

Når det gjelder hva denne crossoveren vil legge til, kommer Cartman, Kyle, Stan, Kenny og Butters (Professor Chaos) alle som skinn, og de støttes av den nye plasseringen i spillet Cartman Land, nye gjenstander å bruke, og til og med Stick of Truth å finne også og sette i praksis. Unødvendig å si, det virker som en crossover verdig å sjekke ut.

Ta en titt på traileren nedenfor og hopp inn i handlingen så snart som i morgen, med den som kjører til 5. februar.