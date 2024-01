Kieran Culkin ba Pedro Pascal om å "suck it" under Golden Globes

HQ

Prisutdelingssesongen er offisielt her, og i går kveld kolliderte TV- og filmverdenen på Golden Globes. Golden Globes, som vanligvis er den første store begivenheten som innleder det nye året, er ofte en rotete affære fordi de deler opp filmer og TV-serier i enten drama- eller komedie/musikal-kategorien uten noe mellomrom.

I motsetning til Emmy-utdelingen, der The Last of Us fikk en god del priser, var det Succession og The Bear som dominerte under Golden Globes, der førstnevnte serie vant fire priser og sistnevnte tre.

I Kieran Culkins takketale for prisen for beste mannlige skuespiller i en dramaserie snakket han om at han ikke hadde forventet å stå på scenen for noe som helst, før han med et glimt i øyet ba mednominerte Pedro Pascal om å "suck it".

Det hele ble tatt med godt humør, og selv om noen The Last of Us-fans nok vil være skuffet over at serien ikke vant Golden Globes, kommer det til å være minst et par sjanser til i senere sesonger.