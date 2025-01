Kingdom Come: Deliverance 2-regissøren sier at spillet har det lengste manuset i historien

HQ

Kingdom Come: Deliverance II Baldur's Gate 3 er satt til å være en av de store eksponentene for RPG-sjangeren i 2025. Tittelen er resultatet av studioets ambisjoner og åtte års erfaring siden utgivelsen av det første spillet, og det ser ut til at dybden i historien og den narrative tyngden vil være noe som aldri er sett før.

Store ord, med tanke på hva slike som Baldur's Gate III har oppnådd de siste årene, men å dømme etter bildet som spillregissør Daniel Vávra delte på X, har de håndfaste bevis på at deres historie er den største historien i spillhistorien.

Informasjonen kommer som svar på YouTuber ESO_Danny sitt bilde av ham poserende med spillets enorme bunke med manussider - mer enn 2,2 millioner ord, bekrefter Warhorse, som Vávra legger til at det er "Så vidt jeg vet, er det det lengste manuset for spillet noensinne. Inkludert BG3."

Baldur's Gate III har for øyeblikket Guinness World Record for flest ord i et videospillmanus, ca. 2 millioner, men hvis Guinness World Records bekrefter lengden på Warhorse Studios' manus, kan vi ha å gjøre med det dypeste rollespillet i historien.

Vil du vite de siste detaljene om Kingdom Come: Deliverance 2? Sjekk ut vår siste forhåndsvisning av spillet før utgivelsen 4. februar på PC, Xbox Series og PS5.