Kingdom Come: Deliverance II: Siste inntrykk før anmeldelsen

Det er mindre enn en måned til utgivelsen av Kingdom Come: Deliverance II. Den 4. februar markerer datoen da vi får se Henry, Hans Capon, vende tilbake, i tillegg til debuten til en rekke nye karakterer, en ny historie og det som ser ut til å være spillet Warhorse ønsket å lage da de ga ut Kingdom Come: Deliverance.

Vi har forhåndsvist Kingdom Come: Deliverance II ved to forskjellige anledninger nå (her og her), og i motsetning til forrige gang jeg fikk sjekke ut spillet, der opplevelsen av å spille konkurrerte med den overdådige dagen Warhorse hadde planlagt for oss og andre medier, kan jeg her snakke fullt ut om spillet slik det er, og hvordan det bygger videre på det originale spillet.

I stedet for å velge en spesifikk del å spille, har vi vandret fritt rundt i den åpne verdenen, og startet fra begynnelsen med det andre kapittelet i Henrys historie. På en måte føles dette som det første kapittelet, mens Kingdom Come: Deliverance fungerer som en enorm, lang prolog. Det virker som om Warhorse er opptatt av at du skal se på dette som en ny start, ettersom du skal velge nye styrker for Henry, uten mulighet til å importere din versjon av ham fra det forrige spillet. Dette fungerer i stor grad i Kingdom Come: Deliverance IIs favør, ettersom oppfølgeren tilbyr så mange nye mekanikker, aktiviteter og fordeler at det ikke ville føles tilfredsstillende å dra opp din gamle Henry. Hvis du er veldig knyttet til måten du spilte på i Kingdom Come: Deliverance, kan du selvfølgelig bare velge de samme alternativene fra starten av.

Jeg ville prøve noe annerledes, spesielt fordi jeg ikke hadde spilt DLC-ene til Kingdom Come: Deliverance, så hunden Mutt var helt ny for meg. Jeg hadde også vært litt brutal i originalen, så jeg gikk for en mer sølvtunget tilnærming denne gangen, med Houndmaster-ferdigheten som mitt sekundære hovedvalg. Det viste seg å være litt av en tabbe, for jeg var ikke klar over hva slags villspor jeg ville bli sendt ut på for å finne den savnede hunden min.

Etter en prolog som slipper deg ut i den åpne verdenen mye raskere enn det originale spillet gjør, tenkte jeg at det å finne hunden min burde være førsteprioritet, noe som førte meg ut på en rekke ærend, blant annet å redde hesten til en lokal jeger fra krypskyttere og å lede en merkelig sau til ulvene i et oppdrag som minner veldig om geiteoppdraget i The Witcher 3. Så langt føles oppdragsdesignet veldig inspirert av det spillet, noe som betyr at selv når du tror du er ute etter et raskt, 20-minutters eventyr, vil du sannsynligvis finne andre løse tråder som henger igjen på slutten, noe som vil lede deg inn i en spiralformet historie som får deg til å komme tilbake. Det eneste lille problemet jeg har hatt så langt i denne tidlige perioden er at du føler deg veldig svak tidlig i Kingdom Come: Deliverance II. Til og med svakere enn i det originale spillet til tider, ettersom du i det minste da hadde en klar vei å følge for bedre utstyr og lettere fiender. Her, fra starten av i det ville Bohemian Paradise, kan du finne døden like raskt som du trenger å finne klær, rustning, hest og mer.

Men det er jo også en del av Kingdom Come-opplevelsen. Henry er ikke bare en simpel bonde lenger, men hendelsene i starten av spillet gjør at han er så nær utgangspunktet som overhodet mulig. Det betyr at du ikke bare kan dra en ridder av hesten hans og ta ham for alt han er verdt. Selv å møte et par banditter på en gang kan være livsfarlig, og det er den realistiske opplevelsen som finnes i hver del av Kingdom Come: Deliverance II. Minispillene som smed og alkymi tar tid, med mange forskjellige bevegelige deler, og dreier seg ikke bare om at du trykker på den samme knappen samtidig. Det høres kanskje ut som om det vil avskrekke folk, og en stund ble jeg også avskrekket av autentisiteten, men når du faktisk graver deg ned i Kingdom Come: Deliverance II, er det i bunn og grunn mye mer et velskrevet historisk drama enn en simulator.

Så langt har skrivingen og fortellingen vært veldig solid, selv om den er litt hemmet av noen merkelige valg av stemmeskuespillere, ettersom noen NPC-er ser ut til å ha andre skuespillere i mellomsekvenser enn de har i vanlige samtaler. Men for det meste snor historien seg godt gjennom den åpne verdenen, både i sideoppdrag og hovedoppdrag. Hans Capon er like sjarmerende og irriterende som i det første spillet, og det er noe genialt med forholdet mellom ham og Henry som jeg er glad for at vi får se mer av. Tempoet så langt er litt tregt, spesielt etter en heftig start, men igjen virker det som om det er med vilje, og forteller oss nok en gang at dette er en ny start, snarere enn en direkte fortsettelse. Det gir deg tid til å puste, spesielt hvis du er ny, og for tilbakevendende spillere vil du møte den nye utfordringen med å bli sluppet inn i den åpne verdenen halvnaken, med et halvt dusin ting du trenger å gjøre.

Kampene og den enkle måten du kan lære og utvikle ferdigheter på, har virkelig utmerket seg denne gangen, og etter en rask reise til sverdmester kan du føle deg klar til å ta deg av mange fiender. Det er vanskelig, misforstå meg rett, og kampene kan være lange, men det er gjort en innsats for å få kampene til å føles mindre kjedelige, spesielt med de forskjellige våpnene du får.

Det er noen bugs som jeg har lagt merke til, som folk som synker halvveis ned i gulvet, men som tilfellet var med klassisk Bethesda, tjener disse til å være mindre spillødeleggende og mer morsomme små funn som kan bryte innlevelsen litt, men som gir deg en latter mer enn noe annet. Men alt i alt, hvis dette er spillet som Warhorse ønsket å lage, så er det en opplevelse som er i ferd med å forme seg. Dyp, meningsfull, og nok en gang beviser at du ikke trenger en drage for å selge et RPG, vil jeg fortsette med denne massive opplevelsen i håp om at jeg kan slutte å bli distrahert av den vakre verdenen og få noe gjort.