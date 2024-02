Kingdom Come: Deliverance feirer 6-årsjubileum med en milepæl på 6 millioner eksemplarer

HQ

Det er nøyaktig seks år siden Warhorse Studios lanserte middelaldersimulatoren Kingdom Come: Deliverance. Det var en litt trøblete start, og noen klaget over at det ikke var inkluderende nok, noe utviklerne nektet å endre, ettersom Europa på den tiden angivelig ikke var like mangfoldig som i dag.

Spillet fikk blandet til positiv kritikk og solgte ganske bra, ettersom det virkelig skilte seg ut som en unik tittel, og utviklerne har fortsatt å bygge videre på det samtidig som de har holdt liv i spillet. For snart to år siden ble det avslørt at spillet hadde solgt fem millioner enheter, og siden har salget fortsatt å stige.

Akkurat i tide til seksårsjubileet presenterer den offisielle kontoen på X nå en ny milepæl, ettersom spillet har solgt over seks millioner eksemplarer. Det er verdt å huske at spillet også har vært inkludert i Game Pass, noe som betyr at antallet som faktisk har spilt, er langt høyere.

Veldig imponerende og velfortjent. Når det er sagt, er det ikke på tide at vi får høre noe om den uunngåelige oppfølgeren, som så godt som er bekreftet...?