Kingdom Come: Deliverance har solgt over 5 millioner eksemplarer

I november kunne Warhorse Studios juble for at Kingdom Come: Deliverance hadde solgt over 4 millioner eksemplarer, men det 4,5 år gamle spillet har virkelig ikke stoppet å selge siden den gang.

Utviklerne forteller at Kingdom Come: Deliverance har solgt 1 million eksemplarer de siste sju månedene, noe som altså betyr at det har passert 5 millioner totalt. For å feire dette lodder de ut fem kule statuer blant folk som deler sine beste historier om spillet på sosiale medier. Du kan se hvordan den ser ut i bildet under.