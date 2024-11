Kingdom Come: Deliverance har solgt over 8 millioner eksemplarer

HQ

Kingdom Come: Deliverance ble lansert tidlig i 2018 og ble raskt populært takket være en ganske uforsonlig og autentisk skildring av middelalderens Europa. Siden den gang har Warhorse Studios kontinuerlig bygget ut spillet, og tidligere i år ble oppfølgeren Kingdom Come: Deliverance II kunngjort.

Alt dette har ført til en fornyet interesse for tittelen, og nå har Warhorse Studios kunngjort via Instagram at en ny milepæl er nådd. Så sent som i februar hadde spillet solgt seks millioner eksemplarer, og siden da har tallet vokst med ytterligere to millioner.

Det er også verdt å huske at Kingdom Come: Deliverance var inkludert i Game Pass, noe som betyr at mange flere har spilt det enn antallet kjøpere viser. 11. februar er premieredato for oppfølgeren, og det ser ut til å være stor interesse for den.