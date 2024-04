Kingdom Come: Deliverance II: En første titt på middelalderoppfølgeren

HQ

Kingdom Come: Deliverance var lenge under utvikling, og den da relativt ukjente utvikleren Warhorse presenterte imponerende tekniske gjennomganger og forsikret oss gjentatte ganger om at de ville levere et realistisk, jordnært og historisk korrekt rollespill uten drager, troll og magiske krefter.

Spillet ble en suksess, selv om det var mange tekniske feil, men forbrukere verden over var tydeligvis overbærende, og spillet klarte til og med å selge over seks millioner eksemplarer, noe som er spesielt imponerende for en ny, innovativ IP.

Denne prestasjonen blir ikke mindre oppsiktsvekkende når man tar i betraktning at spillet ennå ikke er optimalisert for PS5 og Xbox Series, og derfor fortsatt står fast i 30 bilder per sekund. Så hva har Warhorse gjort hele denne tiden? Vel, de har jobbet hardt med Kingdom Come: Deliverance II, som nettopp har blitt avslørt. Vi har sett en liten gameplay-presentasjon og kan fortelle deg alt om det her.

Året er 1403 i Böhmen rundt byen Kuttenberg, og vi spiller igjen som den nå litt mer erfarne, men fortsatt grønne Henry, og sammen med Sir Hans har livet hans blitt litt mer forutsigbart etter hendelsene i det første spillet. Men selvfølgelig må alt gå galt, og Henry blir nok en gang plassert på en bane som bringer ham inn i et brutalt og voldsomt sammenstøt med store politiske og militære krefter. Studioet forsikrer at selv om du ikke har noe forhold til Henry og Sir Hans, er dette et utmerket sted å begynne. Du trenger ikke å ha spilt det første spillet, og det er heller ikke sikkert at du gjør det, siden det ennå ikke er forbedret på de nyeste konsollplattformene. Men alt tyder på at dette blir nok en meningsfull og fremfor alt realistisk fortelling med troverdige karakterer, og det er jo hele poenget med Kingdom Come -serien.

Denne oppfølgeren er mer ambisiøs på alle tenkelige måter. 250 ansatte har jobbet i seks år med å gi spillet liv, og med litt over tre timer med mellomsekvenser i det første spillet, er det nå fem her. Verdenen er også dobbelt så stor og inneholder for første gang en ekte by, noe som ifølge utviklerne var spesielt utfordrende. Større verden, lengre og dypere fortelling og mer innhold, tilsynelatende uten at det går på bekostning av spillets ganske frie strukturelle rammeverk.

Warhorse har slått fast at du først og fremst kan bygge "din Henry" som du vil, men samtidig åpner denne verdenen for mange ulike typer strategier, og det finnes regler og konsekvenser i samfunnet som er med på å ramme inn måten du tar beslutninger på. Hvis du blir tatt for å stjele, endrer det måten folk i det aktuelle landsbysamfunnet ser på deg, og de vil konfrontere deg, og du kan reagere der. Selv om du ikke blir tatt, vil folk snakke om et ran og en ukjent gjerningsmann. Warhorse ser ut til å legge stor vekt på det empatiske fellesskapet, og det blir interessant å se om de lykkes.

Det svært fysiske kampsystemet er også tilbake, om enn med noen flere muligheter. Spesielt kan du nå supplere sverdkampene dine med avstandsvåpen, for i årene siden det første spillet har de aller første skytevåpnene ankommet Bohemia. Dette er ganske rudimentære rifler som bare kan avfyres én gang før fienden er over deg, men du kan også bruke en armbrøst i en vanskelig situasjon.

Det fine med dette første blikket på Kingdom Come: Deliverance II er at Warhorse ser ut til å ha tatt tak i de riktige problemene. Nei, det kan ikke konkurrere med moderne AAA-spill på rene grafiske detaljer, men i stedet er det en dybde, en nerve og en identitet som kommer til uttrykk gjennom musikk, intelligent lyssetting og troverdige NPC-er. Det gjenstår selvfølgelig å se om de kommer dit, og Warhorse har lovet bedre ansiktsanimasjoner, men Kingdom Come: Deliverance II er ikke noe grafisk kraftverk, og det er heller ikke meningen at det skal være det.

Det faktum at det kommer ut i år på PC, PS5 og Xbox Series er overraskende i seg selv, og hvis det kommer i en mer teknisk polert tilstand, kan vi nok glede oss allerede nå. Warhorse har trukket det lengste strået her, og det er nå på listen over de mest etterlengtede spillene i 2024 for min del.