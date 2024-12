Kingdom Come: Deliverance II lanseres en uke tidligere enn planlagt

HQ

Tre måneder har gått siden vi fikk vite at Kingdom Come: Deliverance II skulle lanseres 11. februar, og to måneder siden utviklerne hos Warhorse sa at de håpet at spillet ville kunne kjøre med 60 fps på konsoller. Nå har vi gode oppdateringer om begge disse tingene.

Warhorse avslører at spillets utgivelsesdato har blitt flyttet frem, ettersom Kingdom Come: Deliverance II nå vil lanseres 4. februar. Dette er fordi spillet allerede har fått gullstatus, så teamet er bare i ferd med å fjerne de siste feilene og gjøre litt siste finpuss i disse dager.

Apropos finpuss, vi blir også fortalt at Kingdom Come: Deliverance II vil ha en kvalitets- og en ytelsesmodus på PS5- og Xbox-Series, noe som betyr at de som foretrekker flere bilder faktisk vil kunne nyte den vakre verdenen i 60 fps. PS5 Pro-eiere kan også se frem til noen ekstra visuelle godbiter som vil bli detaljert nærmere lanseringen.

De av dere som vil ha enda mer etter dette, kan glede seg til i morgen, da vi får en historietrailer og spesifikasjoner for PC/konsoll.