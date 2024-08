Kingdom Come: Deliverance II - Tilbake til Böhmen

HQ

Kingdom Come: Deliverance høres kanskje litt vanskelig ut på papiret, men fra de millioner av mennesker som spilte og elsket det første spillet, er det tydelig at Warhorse var på sporet av noe ved å levere et rollespill som fokuserte på realisme og historisk nøyaktighet, og som endte opp med å skape sin egen nisje innenfor den bredere sjangeren. Det hadde sine slag og ujevnheter, men spillet ble laget av et studio som var en brøkdel av størrelsen til en AAA-gigant. Men nå, nesten seks år og mange flere Warhorse-ansatte senere, vender vi tilbake til historien om Henrik av Skalitz i Kingdom Come: Deliverance II.

Kingdom Come: Deliverance II er en direkte oppfølger til originalen, så rent historiemessig har det nesten ikke gått noen tid i det hele tatt, men det er tydelig å se på spillets forbedrede grafikk at det har gått mye tid mellom utgivelsene. Karaktermodeller, og spesielt rustninger og miljøer, skiller seg alle ut med ekstra detaljer og en overlegen bruk av lyssetting fra det første spillet. Den åpenbare utstikkeren er Kuttenberg, den største byen i spillet, men det kommer vi til om litt.

Det ville være å gjøre dagen i Kuttenberg, der vi spilte Kingdom Come: Deliverance II i St. Barbaras katedral, en bjørnetjeneste hvis vi ikke også snakket om hvor mye Warhorse har lagt ned i å bringe oss tilbake til middelalderen. Å spille spillet i en uthulet hall var utrolig oppslukende (bortsett fra de moderne maskinene vi faktisk spilte spillet på), og det var intet mindre enn en fornøyelse å kaste seg ut i middelalderens rekonstruksjonselementer senere på dagen. Å skyte med armbrøst og langbue, eller svinge en stav mot en utstillingsdukke i rustning, var en flott måte å tilbringe en tirsdag kveld på, men det hjalp meg også til å forstå hvorfor jeg kanskje burde være snillere mot Henry når jeg spiller Kingdom Come: Deliverance og oppfølgeren. Det er vanskelig og krever mye utholdenhet. Så Henry, jeg tror jeg også ville fått fullstendig juling av et par banditter i skogen.

Å gjøre de tingene Henry gjør i spillet på ordentlig, styrket også min tro på hvor realistisk dette spillet er. Det er ikke en middelaldersimulering, for du har fortsatt en historie å fortelle og en karakter å oppgradere, og ikke alt går etter boka, men det er mange bevegelige deler i Kingdom Come: Deliverance II som minner deg på at dette spillet har beina godt plantet i realismens grunn. Ikke bare er dette synlig i kampene, men i løpet av første halvdel av spilløkten blir Henry raskt minnet på sin plass i samfunnet når han prøver å snakke på vegne av sin adelige følgesvenn uten deres tillatelse. Det er de små tingene som trekker deg tilbake inn i realismen uten å trekke deg ut av moroa.

Derfra begynner spillet for alvor. Du har ikke muligheten til å portere inn en gammel versjon av Henry, og dermed kan du tilpasse ham etter eget ønske med ulike evner. Ettersom det er nye ferdigheter og ting du kanskje vil prioritere denne gangen (for eksempel forholdet til hunden din, Mutt), er det nok til det beste at Henry føles som om han blir gjenfødt denne gangen. Men det er også følelsen av at de fra Kingdom Come: Deliverance kan føle at de forlater sin Henry. Det er en mye sterkere tilbakestilling som kommer litt senere i introduksjonen, etter at Henry og hans venn Hans Capon har gitt nok informasjon til at nye spillere kan bli oppdatert på hendelsene i det forrige spillets historie. Det er litt pinlig, men det er en pinlig jobb å gjøre.

Senere blir vi skjøvet omtrent femti timer fremover, inn i midtspillet, og får tilgang til en sideoppdrag i Kuttenberg. Byens størrelse og skala er noe Warhorse har snakket mye om, og det med god grunn. Kuttenberg føles levende på en måte få spillbyer gjør, med folk som driver med sitt, og hver og en av dem har et liv helt atskilt fra det du gjør som spiller. Da jeg rundet et hjørne for å fortsette oppdraget mitt, så jeg to av byens innbyggere gå fra en opphetet krangel til et regelrett slagsmål, som endte med at begge mennene var blodige og den ene lå på gulvet. Jeg forsøkte å rane den bevisstløse kroppen hans før en vennlig kvinne dro ham med seg et sted og vekket ham. Denne sansen for detaljer gikk enda lenger under oppdraget, der vi prøvde å hjelpe en ny fekteskole med å etablere seg i byen. For å gjøre det måtte vi lokke den eksisterende skolens medlemmer til en duell, men det innebar å stjele et sverd, eller bare forråde vennene våre og ta parti med de etablerte fekterne. Jeg kan ikke yte dybden i oppdraget rettferdighet med de ordene jeg har, men hver minste lille ting var gjennomtenkt på forhånd, noe som gir deg en annen måte å oppleve hendelsene på i stedet for bare å kaste game over-skjermer etter deg.

Alt du kjenner fra Kingdom Come: Deliverance er tatt med igjen i oppfølgeren, men bare forbedret og strømlinjeformet, ble vi fortalt før vi begynte å spille, og det føles absolutt sant. Kartet er større, historien har større skala og innsats denne gangen, men det tydeligste eksemplet på denne forbedringen uten å revolusjonere alt, er i kampene. Nå har hvert våpen sine egne unike angrepsmønstre og stil. Du har fortsatt de samme retningsbestemte angrepene fra det første spillet, men ikke alt følger de samme reglene, noe som er en gudegave selv for noen som har spilt det første spillet.

Som Kingdom Come: Deliverance viser historien om Henry som går fra gutt til mann, bygger oppfølgeren på den elskelige, men noen ganger klumpete originalen og føles som om det er spillet Warhorse alltid har ønsket å lage. Det er vanskelig å få hele bildet, da selv fire timers spilletid ikke er nok til å gjøre mer enn å skrape overflaten med noe som Kingdom Come: Deliverance II, men det ser ut til å være akkurat det de diehard RPG-fansen leter etter. Det eneste forbeholdet jeg kan si er at det til tider kan være tregt. På grunn av at Warhorse ønsker at vi skal oppleve hver eneste detalj, hvert eneste øyeblikk, kan det til tider oppleves som kjedelig. Men dette er veldig mye et spørsmål om smak, og for noen som har elsket Kingdom Come: Deliverance før, ser det ut til at du får en større, bedre versjon av det i oppfølgeren.