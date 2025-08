Kirby Air Riders nå aldersbestemt i Saudi-Arabia

HQ

Klassifiseringsbyråer har ofte vært den beste måten å finne ut om et spill faktisk er på vei eller ikke, ettersom disse vurderingsorganene bare mottar ferdige spill og bare uker eller måneder før utgivelsen. I dag er saken mer uvanlig, ettersom spillet som er klassifisert er Kirby Air Riders, tittelen regissert av Masahiro Sakurai eksklusivt for Nintendo Switch 2, og som vi fremdeles ikke vet noe mer om, utover et utgivelsesvindu i 2025.

Vi har nå god grunn til å tro at det faktisk vil ankomme i år, ettersom kopiene som sendes for klassifisering i de forskjellige territoriene er av spill som er ferdige og klare til å sendes til produksjon.

Hva tror du, tror du vi får se Kirby Air Riders som en førjulsutgivelse, og hvordan høres november ut for deg?