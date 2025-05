Kit Connor er i søkelyset for å spille hovedrollen i A24s Elden Ring-film

HQ

Det var nylig at vi fikk offisiell bekreftelse på at Elden Ring -filmen var under arbeid hos A24, med Alex Garland som regissør. Nå ser det ut til at arbeidet med filmen går inn i et nytt gir, ettersom Garland virker å få stjernen sin.

Ifølge en Deadline-rapport ser skuespilleren Kit Connor ut til å være i samtaler om hovedrollen i filmen. Flere faktorer må fortsatt avklares når det gjelder planlegging, men både skuespilleren og regissøren er ivrige etter å få dette til å skje.

Connor har tidligere spilt i Garlands film Warfare, og den 21 år gamle skuespilleren har jevnt og trutt fått en sterk start på karrieren. Vi er ikke sikre på hvem han skal spille i Elden Ring -filmen, men man kan tenke seg at han vil spille hovedrollen som Tarnished, hvis filmen skal adaptere handlingen i spillet.