Kjeven min falt nesten første gang jeg så en Tallneck i Horizon Call of the Mountain

Det begynner med en uskarphet. Jeg kan se konturene av to personer, men ikke mye annet. Heldigvis er det ikke den beryktede skjermdøreffekten av den originale PSVR på spill, men en sekk plassert over hodet på hovedpersonen vår Ryas, en Shadow Carja fanget av den andre Carja. Det tar ikke lang tid før sekken er fjernet, noe som er veldig bra ettersom åpningen av Horizon Call of the Mountain er så ødeleggende vakker at det nesten ville vært en kardinalsynd å gå glipp av den.

Åpningen foregår i en kano, og bortsett fra å se deg rundt har du ingen mulighet til å samhandle med spillverdenen. I stedet er introduksjonen informert av de klassiske introduksjonene av Half-Life og Bioshock ved å gi deg en følelse av hva slags sted du vil bo i løpet av de kommende timene. Denne tilnærmingen kan virke litt merkelig gitt hvor godt vi kjenner verden av Horizon på dette tidspunktet, men i VR blir Guerrilla's visjon om den fjerne fremtiden forvandlet til et helt annet sted. Vegetasjonen føles frodig med bregner som drypper av små regndråper; De omkringliggende fjellene virker større og mer imponerende, og små detaljer som blader som blåser i vinden og små dyr som kryper rundt er mye mer merkbare.

Mest imponerende av alt er selvfølgelig maskinene. De har alltid vært en av Horizon's største trekkplastre, og her er de mer imponerende enn noensinne. Den lille Watchers føles nå som reelle trusler, og synet av en Snapmaw i elva er legitimt foruroligende. Men det ene øyeblikket som virkelig er fantastisk er møtet med en Tallneck som nesten ødelegger kanoen. Den enorme maskinen er et syn å se, og rystelsene forårsaket av trinnene føles virkelig takket være en utmerket bruk av kontrollernes og hodesettenes haptiske tilbakemelding. Hyppigheten av maskinmøter i åpningen kan være litt på den travle siden sammenlignet med resten av demoen, men når den bedømmes isolert, er det en fantastisk introduksjon til verden.

På den måten får Horizon Call of the Mountain en god start uten å faktisk gi deg tømmene, men etter fem minutter er det bye bye kano og hei full kontroll. Ryas er skilt fra fangene sine og går mot nærmeste bosetning. Det innebærer en blanding av klassiske VR-disipliner som klatring, utforskning og buebasert kamp. Klatring fungerer slik du forventer i VR med deg som griper avsatser og lianer. Guerrilla og Firesprite er ikke ute etter å revurdere mekanikken, men det fungerer veldig bra, noe som er mer enn du kan si om mange andre VR-titler, og det gir de to studioene en måte å vise deg den ene nydelige utsikten etter den andre hver gang du når en ny topp.

Der klatring er som forventet, har den enkle handlingen med å gå fått en sær tolkning i et gestbasert kontrollskjema som ser deg holde nede to knapper og deretter bevege armene opp og ned. Jeg setter pris på ambisjonen om å innføre et kontrollopplegg som gir økt innlevelse, men resultatet fikk meg til å føle meg som en kombinasjon av Tom Cruise i sakte film og en eldre mann som tar seg på landet med spaserstokker i hendene. Kanskje jeg bare må venne meg til det, men hvis ikke, er en tradisjonell pinnebasert kontrollordning også tilgjengelig.

Etter å ha besteget fjell og søkt gjennom hytter og leirer, er kamp neste på menyen. Det eneste møtet i demoen er en duell med en Watcher. Kampene er annerledes enn du kanskje forventer, siden bevegelsesfriheten reduseres til å bevege deg til venstre eller høyre i en sirkel. Det føles litt restriktivt, men det har fordelen av å gjøre det lettere for deg å fokusere på å sikte presist med baugen, noe som forresten føles fantastisk å bruke. Systemet gir kamp en følelse av duelling i stedet for å håndtere folkemengder, og jeg er spent på å se hvordan de andre møtene mot mer komplekse maskiner blir.

Etter at en kamp er vunnet, et par biter av et helbredende eple og en annen stigning, avsluttes demoen med utsikt over en brennende Carja bosetning omgitt av snødekte fjell. En imponerende utsikt med konsekvenser jeg ennå ikke har forstått.

Horizon Call of the Mountain's første tretti minutter gir kanskje ikke løfter om et spill som driver VR fremover på samme måte som Half-Life: Alyx gjorde, men det er utrolig pent og virker mekanisk solid. Og buen er bare flott. Jeg er spent på hvordan spillingen utvikler seg og om Guerrilla og Firesprite klarer å fortelle en engasjerende historie når spillet kommer om tre uker.