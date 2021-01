Å avslutte en trilogi er aldri lett, så at Agent 47 klarer det er veldig gledelig. Selv om IO Interactive har gått for det ekstremt trygge...

Klokken 16 på GR Live: Hitman 3 den 20 januar 2021 klokken 13:38 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette I dag er Hitman 3 endelig lansert, og for å feire dette skal vi ta på oss rollen som Agent 47 i et par timer på GR Live i dag. Vi skal ta for oss Hitman 3s kampanje og...

Alle Hitman 3-områdene bekreftet den 11 januar 2021 klokken 18:18 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu For noen dager siden bekreftet en uærlig sjel seg for å laste opp et skjermbilde fra preview-utgaven av Hitman 3 vedkommende hadde fått av IO Interactive som avslørte...