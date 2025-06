Klubb-VM leverer allerede vanvittige resultater med 10-0 av Bayern mot Oseania-mesterne

HQ

De to første kampene i klubb-VM kunne ikke ha fått så vidt forskjellige resultater. Åpningskampen mellom Al-Ahly og Inter Miami lørdag kveld (lokal tid i Miami) endte 0-0, mens den første kampen på ettermiddagen, mellom Bayern München og Auckland City FC... endte nettopp 10-0.

Med lag fra hele verden visste vi at denne turneringen kom til å bli ubalansert, i hvert fall i det første gruppespillet. Men ikke engang de dristigste Bayern-fansen hadde forventet at kampen mot Auckland City skulle bli tosifret. Men når du har 72 % ballbesittelse og skyter 31 ganger (Auckland skjøt bare én gang), er det ikke et så rart resultat.

Til tross for at Auckland City er en av de ledende fotballklubbene i Oseania, og har vunnet OFC Champions League tretten ganger, er de fortsatt en amatørklubb, der de fleste fotballspillerne har andre jobber. I kraft av å være mestere i Oseania har de faktisk allerede spilt VM for klubblag ti ganger (deres beste plassering var en tredjeplass i 2014).

Bayern München deler gruppe med den portugisiske klubben Benfica og den argentinske storklubben Boca Juniors. To av de fire medlemmene i gruppen går videre til åttendedelsfinalene.