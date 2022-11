Kojima benekter at kritiserte Abandoned er hans

HQ

Det tok ikke mer enn noen uker fra Blue Box Game Studios' Abandoned ble annonsert før det ble tydelig at noe ikke var som det skulle. Med teorier om at Metal Gear-skaperen Hideo Kojima prøvde å lure oss i Metal Gear Solid V: The Phantom Pain-stil igjen, en drøss med brutte løfter, dumme unnskyldninger etter PR-kåte ertinger og mer før studioet og prosjektet forsvant helt fra radaren har det i alle fall vært en minneverdig reise. Da kan vi like godt stryke en av teoriene helt fra listen.

I den nyeste episoden av Brain Structure-podcasten sin benekter Hideo Kojima fullt og helt at han har noe med Abandoned å gjøre. Faktisk hevder at han vi kan glemme å se en mystisk markedsføringskampanje som MGSV igjen, for "folk burde vite at jeg ikke ville gjort den samme tingen om igjen".