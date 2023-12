Kojima viser banebrytende grafikk når han avslører OD

Kojima Productions bekreftet nærmest bare ryktene om skrekkspillets eksistens da Hideo Kojima spilte en liten rolle i fjorårets Xbox & Bethesda Showcase, så det virket som om vi ikke ville få se det på en stund. Vel, det tok en stund, men ikke så lang tid som fryktet.

Mange trodde at Kojima-san besøkte nattens The Game Awards for å vise mer av Death Stranding 2, men han var faktisk der for å gi oss den første traileren for spillet som nå heter OD. Den ser ikke ut til å inneholde noe gameplay, da traileren i stedet viser frem den utrolige grafikken disse talentfulle utviklerne er i stand til å skape ved hjelp av Unreal Engine 5 og MetaHuman-teknologien ved å ha ultrarealistiske versjoner av Sophia Lillis, Hunter Schafer og Udo Kier. Samarbeidet med kjente personer fra film- og TV-bransjen stopper ikke der heller, for Jordan Peele ble med ham på scenen for å bekrefte at de jobber med spillet sammen.

Vi vet fortsatt ikke nøyaktig hva OD er eller når det lanseres, så vi får bare vente og se.