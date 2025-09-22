Konami spør hvilket Metal Gear de bør gi nyinnspilling neste gang

HQ

Etter at både Metal Gear og Konami hadde vært så godt som fraværende fra spillverdenen i et tiår, gjorde serien et storslått comeback forrige måned med den påkostede nyinnspillingen Metal Gear Solid Δ: Snake Eater. Dette var en genistrek som raskt resulterte i millionsalg - og det har helt klart gitt Konami mersmak.

Nå har Metal Gear Network (takk, Insider Gaming) rapportert at Konami har avslørt en Tokyo Game Show-undersøkelse som spør hva vi syntes om selskapets handlinger rundt utgivelsen av Snake Eater-remaken ... samtidig som de også spør "Vennligst velg alle de følgende titlene i Metal Gear-serien som du ønsker å se på nytt" - komplett med en hel liste over Snakes klassikere :



Metal Gear



Metal Gear 2 Solid Snake



Metal Gear Solid



Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty



Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots



Metal Gear Solid: Peace Walker



Metal Gear Solid V: Ground Zeroes



Metal Gear Solid: V The Phantom Pain



Andre (med et tomt felt for tekst)



Kort sagt virker de veldig ivrige etter å levere mer av dette, og det virker sannsynlig at vi om noen år vil kunne glede oss over enda en fancy nyinnspilling i Hideo Kojimas elskede serie.