Metal Gear Solid Delta: Snake Eater har allerede solgt en million eksemplarer

HQ

Det ser ut til at Konamis beslutning om å lage nyinnspillinger av noen av sine mest populære og elskede spill fortsatt er et vellykket premiss, for etter Silent Hill 2 Remake i fjor, viser nå Metal Gear Solid Delta: Snake Eater seg også å være en hit.

Vi sier dette fordi Konami nettopp har avslørt at spillet allerede er en millionselger, og nådde tallet i løpet av sin første uke på markedet.

Ingen informasjon deles om hvordan salget er delt, men å dømme etter nylige ytelsesanalyser, forhåpentligvis de fleste konsollspillere snappet en kopi av spillet på Xbox Series X.

Hvis du ennå ikke har bestemt deg for å legge til Metal Gear Solid Delta: Snake Eater i samlingen din, ikke gå glipp av vår anmeldelse for å se om dette spillet er verdt dine hardt opptjente penger.