Konflikten mellom EuroLeague, EuroCup, Basketball Champions League og Euro Cup forklart

Bilbao Basket, basketballklubben i den baskiske byen nord i Spania, har vunnet sin første europeiske tittel noensinne, FIBA Euro Cup. Bilbao tok tittelen etter å ha vunnet 72-65 i det første oppgjøret og tapt med bare to poeng i det andre oppgjøret, 84-82, mot greske PAOK Salonika.

Bilbao Basket vinner FIBA Euro Cup (FIBAs nest øverste europeiske klubbturnering), mens fotballklubben Athletic Club, også fra Bilbao, er favoritt til å vinne Europa League, UEFAs nest øverste europeiske klubbturnering (selv om de først må vinne over Manchester United i semifinalen).

I realiteten er det imidlertid ikke en klar parallell. FIBA Euro Cup er nærmere det fjerde nivået i de europeiske klubbturneringene i basketball. Det skyldes samarbeidet mellom FIBA Europe, det administrative organet for basketball i Europa og arrangørene av EuroBasket, og EuroLeague basketball, konkurransen som drives av ECA, et privat selskap som ble opprettet for 25 år siden, og som har fått mest støtte fra de største europeiske klubbene, som Panathinaikos, Olympiakos, Real Madrid, Barcelona og Fenebahçe (som for øyeblikket kjemper om sluttspillet).

Euroleague er utvilsomt den største basketballturneringen i Europa, og tilsvarer NBA i USA. Konkurransen på andre nivå kalles ... EuroCup Basketball.

Bak dem kommer FIBAs Basketball Champions League, og det andre nivået, og "fjerde" i betydning, er FIBA Euro Cup som Bilbao nettopp har vunnet.

En konflikt som tilsynelatende aldri tar slutt ... og som kan bli enda mer komplisert hvis NBA endelig lanserer sin europeiske avdeling, slik de nylig har annonsert.