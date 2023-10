Marvel's Spider-Man 2 er tidenes raskest selgende PlayStations-spill med 2,5 millioner på 24 timer

HQ

Tilbake i november kunngjorde Santa Monica Studio at God of War: Ragnarök hadde blitt det raskest selgende PlayStation Studios-spillet noensinne ved å selge over 5,1 millioner eksemplarer den første uken. Utrolig imponerende, så mange stilte spørsmål ved om Marvel's Spider-Man 2 ville klare å slå det, spesielt siden sistnevnte er PlayStation 5-eksklusivt, mens Kratos' nyeste eventyr kan spilles på både PS4 og PS5. Nå viser det seg at Insomniacs nyutgitte spill knuser rekorden.

For Insomniac avslører nemlig at Marvel's Spider-Man 2 solgte mer enn 2,5 millioner eksemplarer på bare 24 timer da det ble lansert på fredag, noe som gjør det til det raskest selgende PlayStation Studios-spillet i historien. Det betyr selvsagt at det sannsynligvis vil selge langt mer enn 5,1 millioner eksemplarer innen fredag, så det blir interessant å se hvor mange flere eksemplarer det PS5-eksklusive spillet klarer å selge på en uke enn God of War: Ragnarök gjorde.

Dette viser også at det digitale salget er så mye høyere enn det fysiske i disse dager, ettersom Marvel's Spider-Man 2 fortsatte trenden med at det solgte færre fysiske eksemplarer enn både forgjengeren og Ragnarök.