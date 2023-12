Konkurranse: Vinn God of War: Ragnarök

HQ

Jeg mener at God of War: Ragnarök er et av tidenes beste spill, så det var utrolig morsomt da spillets lenge ryktede DLC ble bekreftet i nattens The Game Awards. Samtidig minnet det meg på at flere av dere fortsatt ikke har prøvd dette mesterverket, så jeg har lyst til å gi en av dere sjansen til å få det gratis og samtidig få vite noe kult.

Alt du trenger å gjøre for å kunne vinne en kode for God of War: Ragnarök er nemlig å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hva er noe du har lært av å spille?

Dette er et ganske åpent spørsmål. Jeg ble for eksempel ganske kunnskapsrik om den kalde krigen etter å ha spilt Metal Gear Solid 3: Snake Eater, en kløpper på gresk mytologi etter å ha spilt Hercules og God of War, fikk mer fleksible fingre som følge av timer med Guitar Hero: Metallica og blitt bedre på hjernetrim takket være The Witness. Så hva med deg? Konkurransen avsluttes den 15. desember.