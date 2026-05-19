Konkurransedyktig Rainbow Six: Siege X kommer til Osaka i november

Nå som Salt Lake City Major har kommet til en slutt og en seierherre er avgjort, begynner alle øynene å skifte mot hva som kommer videre for en verden av konkurransedyktig Rainbow Six: Siege X. For dette formål har Ubisoft og BLAST nå bekreftet plasseringen av neste Major for denne sesongen, og bemerker at handlingen vil returnere til Japan for et stort arrangement planlagt i november.

De nøyaktige datoene og stedet er 7.-15. November med Osaka som vertsby. ATC Hall i byen vil også være vertskap for handlingen, hvor $ 600,000 XNUMX vil være på linjen for den håndfull internasjonale lag som sikrer en invitasjon til det som vil være sesongens siste major før Six Invitational 2027 rundt februar, planlagt for Brasil.

Billettene til Osaka Major legges ut for salg 8. juni, og alle lagene som blir invitert, vil bli bekreftet i løpet av de kommende månedene.