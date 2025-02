Kontrovers i Davis Cup etter en utilsiktet kollisjon mellom to spillere: en av dem nektet å fortsette å spille

HQ

Davis Cup feiret forrige helg den første runden for kvalifiseringskampene. I kampen mellom Belgia (Zizou Bergs) og Chile (Cristián Garín) skjedde det noe virkelig uvanlig. Like før kampen som kunne ha vært finalen (6-3, 4-6 y 6-5, i favør av Berg), kolliderte begge spillerne mens de byttet side.

Bergs, som løp gjennom banen etter å ha vunnet det forrige poenget, var kanskje litt overspent og kolliderte ved et uhell mot Garín: Bergs skulder traff Garíns ansikt, og chileneren falt i bakken.

Bergs dro umiddelbart for å se til ham og be om unnskyldning. Garín ba imidlertid innstendig om at Bergs skulle diskvalifiseres, da han anså det som en aggresjon. Dommeren var ikke enig, og da Garín nektet å fortsette å spille, fikk han i stedet straffe, og Bergs fikk seieren.

Etter dette oppsto det en stor kontrovers mellom de som mente at Bergs' oppførsel var uprofesjonell, og at han burde ha fått straffe, og de som mente at chileneren overreagerte, fordi det var et uhell.

Tennis Belgium sendte ut en uttalelse der de beskrev hendelsen som "uheldig" og "ufrivillig" og forsvarte Bergs: "Zizou ba umiddelbart om unnskyldning på banen og sjekket Garins tilstand. Han er en ekte lagspiller med et upåklagelig rykte for fair play. På grunn av sin stil og sportslige egenskaper er Zizou en respektert og verdsatt spiller både på og utenfor banen".

Dette innebar at det belgiske laget vant 3-1 over Chile og går videre til andre runde (seedet 14.), mens Chile (seedet 16.) skal spille mot David Cup World Group I. I fjor vant Italia både Davis Cup og Billie Jean King Cup, som regnes som "verdenscupen" i tennis. De siste 8 av Davis Cup vil finne sted i Italia i år og frem til 2027.