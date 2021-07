Kratos fra God of War blir Black Panther i Marvel's Avengers

I august kommer altså den etterlengtede War for Wakanda-utvidelsen til Marvel's Avengers, noe som blant annet betyr at vi skal få spille som Black Panther. Allerede i fjor begynte det å gå rykter om hvem som skal gi sin stemme til den akrobatiske slåssekjempen, og nå har de blitt bekreftet.

Entertainment Weekly har fått æren av å offisielt annonsere at det er Christopher Judge, kjent som blant annet Teal'c i Stargate SG-1 og Kratos i God of War, som vil være Black Panther og T'Challa i Marvel's Avengers: War for Wakanda. I intervjuet avslører også Judge at han først avslo rollen siden han mente at ingen bør røre Black Panther igjen etter Chadwick Boseman sin bortgang, men endret mening etter å blant annet ha snakket med familien sin.

Nærmere informasjon om utvidelsen vil offentliggjøres i en Twitch-stream som starter klokken 19 i morgen, så forhåpentligvis får vi en spesifikk slippdato da.