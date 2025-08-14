esports
Kvartfinalene er satt for BLAST Bounty Fall 2025-turneringen
De to første kampene vil skje i dag med de to andre to som følger i morgen.
Utkastet til BLAST Bounty Fall 2025 skjedde i går kveld, noe som betyr at vi nå har bekreftet kvartfinalekampene for å bygge videre på de tidligere bekreftede kvartfinaledeltakerne.
De to første kampene vil skje i dag, med de to andre to som følger i morgen, og disse vil deretter bli innledet av semifinalen på lørdag, før den store finalen på søndag. Med mye Counter-Strike 2 action på vei, dette er hvordan kvartfinalene har formet seg.
Torsdag 14. august:
- Mouz vs. Astralis
- The MongolZ mot Aurora
Fredag 15. august:
- Team Vitality vs. Team Liquid
- Team Spirit vs. Virtus.pro
Det er verdt å nevne at dette arrangementet ikke har et tradisjonelt sluttspill, ettersom de lavest seedede lagene får lov til å velge motstander blant de høyere seedede i semifinalen.