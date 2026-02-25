Kylian Mbappé går glipp av Benfica-kampen for Real Madrid og kommer ikke tilbake før neste uke

HQ

Kylian Mbappé er ikke med i Real Madrids tropp mot Benfica i Champions League, og vil også gå glipp av den kommende LaLiga-kampen (Getafe mandag 2. mars), på grunn av ubehag i venstre kne, skriver AS.

Den franske spissen, som skadet kneet i en kamp 7. desember mot Celta de Vigo, har knapt fått hvile siden, og har blitt klubbens suverene toppscorer, noe som har ført til en viss avhengighet av hans mål for at Real Madrid skal vinne, noe han benektet.

Mbappés prestasjoner har vært dårligere enn vanlig i de siste kampene, inkludert et LaLiga-tap mot Osasuna forrige helg som førte til at Madrid mistet ledelsen i ligaen, bare én uke etter at de overtok ledelsen fra Barcelona. I stedet er det Vinícius som har fått fart på sakene, med scoringer i tre kamper på rad, og han blir den viktigste målscoreren mot Benfica, ved siden av Gonzalo García, den egenutviklede spilleren som vanligvis bare spiller når Mbappé er ute.

Kveldens kamp mot Benfica på Bernabéu blir spennende på grunn av det potensielle gjensynet mellom Vinícius jr. og Gianluca Prestianni, som til tross for at de er utestengt av UEFA, reiste til Madrid og trente som vanlig i går...