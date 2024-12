Kylian Mbappé vender tilbake til Lusail Stadium nøyaktig to år etter VM-finalen i 2022

HQ

Intercontinental Cup-finalen som spilles i dag mellom Real Madrid og Pachuca, blir ekstra spesiell for Kylian Mbappé. Den franske stjernen vender tilbake til Lusail Stadium i Qatar nøyaktig to år etter VM-finalen i 2022.

Den 18. desember 2022 spilte Argentina og Frankrike en av de mest spennende finalene noensinne, som endte 3-3. Mbappé scoret hat-trick, to av dem på straffespark, og to mål i løpet av to minutter. Han ble den første spilleren siden Geoff Hurst i 1966.

Det spilte imidlertid ikke så stor rolle, for i straffesparkkonkurransen vant Argentina 4-2. Mbappé scoret sitt eget, men Coman og Tchoauméni mislyktes med sine egne mål. Det ble Leo Messis store kveld, da han vant VM for første gang i karrieren. I 2022-23-sesongen var Mbappé og Messi fortsatt lagkamerater i PSG.

To år senere, 18. desember 2024, spiller Mbappé igjen på det gigantiske Lusail Stadium, denne gangen med Real Madrid, som fikk direkte kvalifisering til finalen i Intercontinental Cup etter at laget vant UEFA Champions League.

Mbappé er imidlertid fortsatt skadet, og til tross for at han flyr med laget, er det tvilsomt om han kommer til å spille. Det forventes at han kanskje bare spiller i andre omgang eller noen få minutter som innbytter, men det vil avhenge av Carlo Ancelottis vurdering.