La Geoff Keighley virkelig ut en teaser for Half-Life 3?

Half-Life 3 har vært ventet i flere tiår nå, og de siste dagene har ryktene om en nært forestående kunngjøring økt, etter avsløringen av Steam Box i forrige uke. Ut av det blå har Geoff Keighley lagt ut et bilde som ser ut til å antyde at Half-Life 3 faktisk er ekte, og derfor sannsynligvis vil bli avslørt på The Game Awards 2025... eller før.

Klokken 17:32 postet Keighley uten kontekst et skjermbilde som, selv om det er uidentifisert, ligner veldig på Black Mesa-portalen, og spesielt resonanskaskaden fra Half-Life, åpningen av en portal som tillot inngangen til fremmede vesener fra en annen dimensjon.

Virkeligheten bak bildet ... fortsett å drømme (foreløpig)

Er det Half-Life 3? Vel, hvis du ser nøye på portalens føtter, kan du se The Game Awards-statuene, litt malplassert i denne sci-fi-estetikken, som for å være ærlig, det ser ut som om det kunne være Half-Life, men det ser også veldig generisk ut.

Vi vet at Keighley er kjent for å erte fansen. For bare fire dager siden la han ut et skjermbilde av en Steam-hjemmeside, der han ba fansen om å gå til Steam og stemme på The Game Awards, som raskt la merke til at han hadde ett spill på ønskelisten. På spørsmål fra den populære spillpersonen Wario64, svarte Keighley med emojien "mistenksomme øyne".

Tror du Geoff Keighley virkelig viser bilder relatert til Half-Life 3?