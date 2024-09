LA Thieves bekrefter rykter ved å avsløre Call of Duty League "superteam"

HQ

Vi har fulgt de nylige Los Angeles Thieves Call of Duty League-rykter som har hevdet at organisasjonen ønsket å utnytte en rekke Call of Duty-veteraner i et forsøk på å komme tilbake til toppen av esport. Dette er nå bekreftet.

LA Thieves har lettet sløret på en oppsetning som er bygget rundt den tilbakevendende stjernen Daniel "Ghosty" Rothe og er styrket av Dylan "Envoy" Hannon, Paco "HyDra" Rusiewiez og Thomas "Scrappy" Ernst. Joseph "JoeDeceives" Romero er også fortsatt på laget for øyeblikket og vil tilsynelatende fungere som vikar.

LA Thieves ser på denne stallen som et "superteam" så det er ingen tvil om at de vil være et å se på når CDL kommer tilbake, sannsynligvis før utgangen av året.