LA Thieves skiller lag med to spillere

HQ

Nylig rapporterte vi om ryktet om at Los Angeles Thieves sitt Call of Duty League-lag var i ferd med å signere en haug med veteranspillere i et forsøk på å komme tilbake til toppen av Call of Duty esports. Det ser ut til at en offisiell kunngjøring på denne fronten nå er nært forestående ettersom et par medlemmer nå har blitt frigjort fra laget.

Med rapporten som bemerket at Daniel "Ghosty" Rothe ville være det eneste medlemmet av 2024-laget som er igjen på 2025-troppen, har nå både Kyle "Kremp" Haworth og Byron "Nastie" Plumridge blitt frigjort fra Thieves.

Selv om det er uklart hva fremtiden vil bringe for disse to, er det nå god plass til de ryktede nykommerne Thomas "Scrappy" Ernst, Dylan "Envoy" Hannon og Paco "HyDra" Rusiewiez.