La Vuelta a España kutter torsdagens tempoetappe i to av sikkerhetshensyn

HQ

La Vuelta a España fortsatte onsdag uten større hendelser: Det var ikke mange protester, sannsynligvis fordi det var en fjelletappe i et mindre befolket område, ved Morredero-fjellet i León, et område som ble herjet av brann i august i fjor. Italieneren Giulio Pellizzari vant etappen, med knapt noen endringer i sammendraget (Jonas Vingegaard leder fortsatt med 50 sekunder foran Joao Almeida).

Torsdagens etappe blir imidlertid veldig annerledes. Det blir en urban tempoetappe, rundt Valladolid, og det er ventet at store folkemengder vil protestere mot Israel-Premier Techs deltakelse. Med Jonas Vingegaard 50 sekunder foran Joao Almeida, tror mange eksperter at det er nå eller aldri for portugiseren.

Men tempoen blir mye kortere enn først antatt: fra 27,2 km til 12,2 km. "For å gi etappen bedre beskyttelse, har La Vuelta-arrangørene, i samarbeid med Valladolid kommune og etter å ha rådført seg med kommissærkollegiet, besluttet at morgendagens tempoetappe vil bli avholdt over en 12,2 km lang rute, med samme start og mål som opprinnelig planlagt", sier arrangørene i en uttalelse.

Den første rytteren starter klokken 14:35, og den siste, Vingegaard, starter klokken 17:17.

Rytterne vil avgjøre om de ønsker å fortsette rittet

I mellomtiden er det syklistene som avgjør om de skal sykle hele veien til Madrid på søndag. Alle de 23 lagene stemte onsdag morgen om de ønsket å fortsette rittet eller ikke, med tanke på faren disse protestene utgjør for syklistene (en rytter, Javier Romo, måtte trekke seg etter å ha krasjet da en demonstrant forsøkte å hoppe ut i veien).

De bestemte seg for å fortsette rittet, men ble enige om at de vil stoppe hvis det oppstår alvorlige hendelser på de gjenværende etappene. Valladolids tempoetappe blir et kritisk øyeblikk, men som en forberedelse har Madrid allerede hentet inn over 1000 politifolk til søndagens siste etappe.