Movistar-rytter Javier Romo forlater La Vuelta etter fall forårsaket av demonstrant

Javier Romo, 26 år gammel syklist fra Movistar Team, har fått en bitter slutt på La Vuelta a España. Søndag falt han da en demonstrant mot Israel hoppet og overrasket hovedfeltet. Romo mistet kontrollen over sykkelen og falt. Selv om han ikke pådro seg alvorlige skader, hadde han mange blåmerker som ga ham smerter, og under tirsdagens etappe bestemte han seg for å bryte rittet.

"La Mancha-syklisten ble tvunget til å bryte det spanske rittet etter å ha krasjet forrige søndag. Til tross for smertene forsøkte Romo å holde seg i rittet og fortsette å kjempe, men til slutt var han ikke i stand til å fortsette", skrev laget hans, og la til en video som viste alle blåmerkene, kuttene og skrammene hans.

"Jeg er ingen som kan dømme denne typen mennesker, det er opp til politiet å dømme dem, men de har ødelagt min Vuelta a España, og jeg tror ikke det er jeg som må betale for dette", sa han.

Videoopptakene av fallet viser en bisarr scene: Demonstranten satt på huk under noen trær, og da rytterne passerte, hoppet han på dem. Han snublet, noe som betydde at de fleste ryttere klarte å unngå ham, bare Romo mistet kontrollen og falt. Hvis han ikke hadde falt, og han virkelig hadde hoppet inn i syklisten, slik det så ut til at han hadde tenkt å gjøre, "kunne det ha blitt en tragedie", mener Romo.

Romo var nær ved å vinne sin første Vuelta-etappe forrige torsdag, da han ble nummer to på etappen og tapte for Juan Ayuso i den avsluttende spurten.