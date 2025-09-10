La Vuelta-direktøren insisterer på at rittet vil fortsette og skylder på demonstrantene: "Du kan ikke blokkere syklister, det er ulovlig"

HQ

La Vuelta a España fortsetter til tross for protestene fra pro-palestinske sympatisører, som skjer hver dag og vokser i størrelse og styrke. Tirsdag ble etappen forkortet av sikkerhetshensyn, og noen demonstranter blokkerte rittet ved å plassere en tømmerstokk midt i veien. Folk protesterer mot Israel Premier Tech, som allerede har sagt at de ikke vil droppe løpet.

Javier Guillén, løpsdirektør, sa at løpet vil fortsette til tross for protestene. "Jeg vil uttrykke vår avvisning av det vi opplevde i dag, nok en gang. Vi vil fortsette å konkurrere i vueltaen og i morgen vil vi starte etappen, uttalte han på en pressekonferanse, via Marca.

Guillén la til at reglene må følges og forsvarte deres rett til å fortsette rittet, samtidig som han kritiserte demonstrantene som mer aktivt forsøker å hindre rittet. "Du kan ikke blokkere syklister; det er ulovlig fordi det er definert i straffeloven og idrettsloven."

Når den siste etappen neste søndag finner sted i sentrum av Madrid, vil byen, hvis ordfører José Luis Martínez-Almeida benekter at Israel begår et folkemord i Gaza, forberede et sikkerhetsoppbud nesten uten sidestykke.

I går måtte den spanske rytteren Javier Romo bryte rittet på grunn av et fall han pådro seg da en demonstrant snublet i et forsøk på å invadere veien. Det er slike tilfeller som det spanske idrettsrådet (CSD) og den spanske regjeringen avviser: Samtidig som de sympatiserer med demonstrantene, hevder de at protester må gjennomføres uten å sette syklistenes sikkerhet og integritet i fare.