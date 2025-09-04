La Vueltas tekniske direktør håper at Israel-Premier Tech frivillig forlater rittet for å ivareta sikkerheten

HQ

Protester mot Israel forstyrrer La Vuelta a España på et nivå som sjelden er sett i noen idrettskonkurranse noe sted i verden. Onsdagens etappe ble avsluttet tidligere enn forventet, slik at rytterne trygt kunne returnere til bussene sine i en avvikende rute, på grunn av det store antallet demonstranter i målområdet. De protesterte mot deltakelsen til et av lagene, Israel Premier-Tech, som er finansiert av Sylvain Adams, en sionistisk milliardær og selvutnevnt "ambassadør for Israel".

Med fortsatt ti etapper igjen før den siste etappen 14. september, er det tvilsomt om løpet kan fortsette på en trygg måte, ettersom protestene sannsynligvis vil fortsette å vokse seg sterkere og mer høylytte. Så hva er løsningen? For Kiko García, teknisk direktør for det spanske Grand Tour-rittet, er den eneste løsningen at Israel Premier-Tech frivillig trekker seg fra rittet.

"Vi må alle finne en løsning, og for meg... finnes det bare én akkurat nå: At det israelske laget selv innser at det ikke gjør det tryggere for alle andre å være her. Men vi kan ikke ta den avgjørelsen, det må de gjøre," forklarer García til radiostasjonen Cadena Ser.

Den tekniske direktøren forklarer at de ikke kan presse et lag ut av konkurransen på lovlig vis, med fare for at UCI (det internasjonale sykkelforbundet) tar rittet ut av kalenderen. Han fortalte at han forklarte følelsene sine til Israel Premier-Tech, men som forventet er svaret deres nei: Å gjøre det ville skape en farlig presedens i sporten, hevder laget.

"Israel-Premier Tech har gjentatte ganger uttrykt sin respekt for alles rett til å protestere, så lenge disse protestene forblir fredelige og ikke går på bekostning av feltets sikkerhet. Vuelta a Españas løpsorganisasjon og politiet gjør alt som står i deres makt for å skape et trygt miljø, og det er laget spesielt takknemlig for", men kritiserte onsdagens protester i Bilbao, som "farlige og kontraproduktive for deres sak".

Óscar Guerrero, direktør for Israel-Premier Tech, sa også til Cadena Ser at de ikke vil forlate rittet fordi det ville bety slutten. "Det er 180 familier som spiser på grunn av dette laget" og at laget ikke har noe politisk syn og har ryttere fra hele verden (bare én av de åtte rytterne fra laget i La Vuelta er israelsk).