Hvordan La Vuelta a España blir til en høyttaler for palestinsk støtte

Deltakelsen til et israelsk lag på La Vuelta a EspañaLa Vuelta a España, Israel-Premier Tech, har skapt stor kontrovers i Spania, og sykkelkonkurransen er i ferd med å bli et kokepunkt for pro-palestinsk støtte. Boikotter eller protester mot Israel Premier-Tech har også forekommet i Giro d'Italia og Tour de France, men i spanske La Vuelta når det nye høyder, og aktive demonstrasjoner for avvisning av Israel og støtte til Palestina skjer i nesten hvert eneste ritt, og blir stadig mer høylytte og synlige etter hvert som rittet fortsetter inn i den andre uken (det er midtveis, med onsdagens ellevte etappe av 21 i Bilbao).

Mange av protestene koordineres av Platform for the Sports Boycott of Israel (Boycott, Divestment, and Sanctions,BDS), og de forsikrer at de alle er pasifister. Deres hovedfokus er Israel-Premier Tech, et lag som ble grunnlagt i 2014 av den tidligere israelske syklisten Ran Margaliot, og som, selv om det ikke er knyttet til den israelske regjeringen (alle sykkellag er private selskaper), er finansiert av Sylvan Adams, en israelsk-kanadisk milliardær og forretningsmann, selverklært "Ambassador-at-Large" for Israel gjennom sine filantropiske kampanjer og kultur- og sportsarrangementer, og venn av Benjamin Netanyahu.

Pengene hans bidro til å løfte Israel-Premier Tech-laget da det nådde UCI World Tour, og selv om det i 2022 ble degradert til UCI ProTeam (en slags "andredivisjon" i sykkelsporten), har det fortsatt rett til å konkurrere i World Tour-arrangementer som La Vuelta som et av de beste lagene i den kategorien. Adams' innflytelse gjorde til og med at de tre første etappene i Giro d'Italia 2018 startet i Israel.

Nå krever aktivister og enkelte politiske partier på venstresiden i Spania at laget blir utvist fra La Vuelta, eller at den spanske regjeringen slutter å finansiere rittet. Protestene vil fortsette gjennom resten av rittet.

Onsdag uttalte UEFA-president Aleksander Čeferin seg også om hvorfor israelske lag ikke har blitt utestengt fra turneringer som Europa League (med Maccabi Tel Aviv), mens russiske lag og utøvere har vært utestengt i over tre år nå. Synes du israelske utøvere og lag bør utestenges fra internasjonale konkurranser?