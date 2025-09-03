Pro-palestinske støttespillere forårsaker brå slutt på La Vueltas 11. etappe, som ender uten vinner

HQ

La Vuelta a España Vueltaen i Bilbao har blitt et tilholdssted for Palestina-støtte. Tilskuere med palestinske flagg er allestedsnærværende på hver etappe, for å klage på deltakelsen til et israelsk lag, Israel-Premier Tech, som er finansiert av en rik israelsk forretningsmann og selvutnevnt "ambassadør", med stadige klager over "sportsvasking".

Protestene, som koordineres av Plattformen for idrettsboikott av Israel, blir bedt om å være pasifistiske, men har likevel forårsaket en brå slutt på den 11. etappen av La Vuelta, som endte uten en vinner. I stedet tok La Vueltaen tider for alle syklistene på en 3 km lang strek før målstreken, og deretter ble rytterne omdirigert til en annen rute der de raskt gikk inn i bussene sine.

Det skyldes det store antallet demonstranter som var samlet ved målstreken i sentrum av Bilbao. Organisasjonen besluttet at det var bedre å ta dette drastiske tiltaket for å ivareta sikkerheten for ryttere og tilskuere. Selv om de fleste demonstrantene er pasifistiske, har noen aktivister tidligere på dagens etappe, samt på etappe 5 i forrige uke, blokkert veien, noe som naturligvis utgjør en stor fare for både ryttere og demonstranter. På tirsdag krasjet Simone Petilli fra Intermarché-Wanty da demonstranter invaderte veien.

"På grunn av noen hendelser på målstreken har vi bestemt oss for å ta tiden 3 kilometer før målstreken. Vi kommer ikke til å ha noen etappevinner. Vi kommer til å gi poeng for fjellklassifiseringen og mellomspurten, men ikke på målstreken", sier arrangøren.

Selv om det ikke var noen vinner, var det noen "åndelige vinnere", Jonas Vingegaard og spesielt Tom Pidcock, som var de første til å krysse den improviserte målstreken, og Pidcock tok store steg inn i sammendraget.

Nå blir det sikkert mange møter mellom La Vuelta-arrangørene, lagene, rytterne og UCI for å avgjøre hva som skal gjøres videre, ettersom pro-palestinske tilhengere som forstyrrer rittet sannsynligvis vil øke etter hvert ritt (med ti etapper igjen).

Synes du Israel-Premier Tech bør utvises fra La Vueltaen?