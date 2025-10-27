Laika viser frem "sitt mest ambisiøse prosjekt hittil" i ny Wildwood trailer

Laika, studioet bak Coraline, Kubo og de to strengene, ParaNorman og mer, forbereder seg på utgivelsen av sin neste film, Wildwood. Tidligere i år ble filmen skjøvet inn i utgivelsesvinduet 2026, men nå har Laika vist frem noen av animasjonsteknikkene og det visuelle vi får se i filmen i et nytt første blikk.

Som du kan se i videoen nedenfor, lover Laika at Wildwood vil være deres mest ambisiøse prosjekt hittil. Filmen følger historien om Prue, en ung jente som må redde lillebroren sin etter at han blir kidnappet til et magisk rike i nærheten av hennes beskjedne hjem.

Hovedfokuset i traileren er en karakter som er kjent på Wildwood som The General. En gigantisk kongeørn som holder et våkent øye med hele landet, og som får stemme av Black Panther: Wakanda Forever-skuespillerinnen Angela Basset.

Making of-delen av traileren er virkelig imponerende, og vi kan se hvorfor det tok Laika så lang tid å jobbe med Wildwood. Vi håper vi snart kan få en fast lanseringsdato, slik at vi vet når vi kan bestille billetter.